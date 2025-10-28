S takšnimi so plačevali v lokalih, trgovinah in pekarnah na Štajerskem, a so imeli »napako« (FOTO)

Na območju policijskih uprav Celje in Maribor so v prvi polovici letošnjega oktobra zaznali porast kaznivih dejanj ponarejanja denarja. Takrat še neznani storilci so na več lokacijah na območju policijskih postaj Žalec, Velenje, Celje in Ptuj, unovčevali ponarejene 100 evrske bankovce, kar je nakazovalo, da so primeri med seboj povezani.

Ponarejeni bankovci so bili kakovostni, s kombinacijo ploskega in globokega tiska tako, da so vsebovali tudi nekaj zaščitnih elementov.

Pri preiskavi so policisti in kriminalisti Policijske uprave Celje ugotovili, da so štirje slovenski državljani, doma z območja Policijske uprave Celje, dva sta stara 24 let, eden 34 in eden 49 let, sodelovali pri več unovčitvah ponarejenih bankovcev za 100 evrov. Unovčevali so jih predvsem na prireditvah na območju Savinjske doline in Celja ter v več gostinskih lokalih, trgovinah in pekarnah na območju Žalca, Šoštanja, Velenja, Šempetra, Polzele, Vranskega, Braslovč in Ptuja.

Pri hišni preiskavi zasegli ponarejen bankovec

V preteklih dneh so celjski kriminalisti in policisti opravili hišno preiskavo pri enem osumljenem ter zasegli ponarejen bankovec. Tako so potrdili, da je oseba unovčevala ponarejene bankovce na velenjskem območju.

V nadaljevanju so kriminalisti in policisti hišni preiskavi opravili še pri dveh osumljenih. Celotna preiskava je pokazala, da so osumljeni skupno unovčili 29 ponarejenih sto evrskih bankovcev.

Štiri osumljene smo kazensko ovadili zaradi suma storitve 22. kaznivih dejanj ponarejanja denarja. Za storjeno kaznivo dejanje je zagrožena zaporna kazen od šestih mesecev do osmih let.

Kako ravnati, če prejmete ponarejen bankovec?

Če se vam zdijo bankovci sumljivi o tem takoj obvestite policijo. Skušajte si zapomnite čim več informacij o tem, kdaj, kje in od koga ste bankovec prejeli. Te informacije so v nadaljevanju zelo koristne pri ugotavljanju storilcev kaznivega dejanja ponarejanja denarja oziroma drugih uradno pregonljivih kaznivih dejanj.