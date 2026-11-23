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Mariborski prometni policisti so med evropsko usklajenim poostrenim nadzorom tovornih vozil in avtobusov minulo soboto dopoldne na avtocesti pri Slovenski Bistrici ustavili 63-letnega voznika, ki je s skupino vozil slovenskega prevoznika vozil iz smeri Avstrije proti Ljubljani. Že na prvi pogled so posumili, da z vlečnim in priklopnim vozilom nekaj ni v redu, zato so odredili izredni tehnični pregled, ki je razkril pravo strašilo na kolesih.
Na policiji ob tem svarijo, da se s takšnimi pomanjkljivostmi na cestah ni igrati. »Tehnične napake pri tovornih vozilih in skupinah vozil bistveno podaljšajo zavorno pot, zato neustrezni zavorni sistemi in pnevmatike lahko vodijo v prometne nesreče z najhujšimi posledicami,« so sporočili s policijske uprave in dodali, da bodo s poostrenimi nadzori nadaljevali tudi v prihodnje, da s cest pravočasno umaknejo nevarna vozila.