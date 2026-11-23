Mariborski prometni policisti so med evropsko usklajenim poostrenim nadzorom tovornih vozil in avtobusov minulo soboto dopoldne na avtocesti pri Slovenski Bistrici ustavili 63-letnega voznika, ki je s skupino vozil slovenskega prevoznika vozil iz smeri Avstrije proti Ljubljani. Že na prvi pogled so posumili, da z vlečnim in priklopnim vozilom nekaj ni v redu, zato so odredili izredni tehnični pregled, ki je razkril pravo strašilo na kolesih.

FOTO: Koletnik Boštjan Pu Maribor

Pregled je namreč pokazal, da so pnevmatike na pogonski osi vlečnega vozila skoraj povsem izrabljene, zavorni sistem na priklopniku pa ne deluje ustrezno, poleg tega pa so odkrili tudi pomanjkljivosti na karoseriji. Policisti so nevarno kompozicijo takoj izločili iz prometa in pobrali registrske tablice, 63-letniku pa na kraju izrekli 800 evrov globe. Še precej globlje pa bodo morali v žep seči v prevozniškem podjetju, saj so policisti uvedli hitri postopek zoper pravno in odgovorno osebo, kjer je za podjetje predpisana globa 4.000 evrov, za odgovorno osebo pa še 500 evrov.

Na policiji ob tem svarijo, da se s takšnimi pomanjkljivostmi na cestah ni igrati. »Tehnične napake pri tovornih vozilih in skupinah vozil bistveno podaljšajo zavorno pot, zato neustrezni zavorni sistemi in pnevmatike lahko vodijo v prometne nesreče z najhujšimi posledicami,« so sporočili s policijske uprave in dodali, da bodo s poostrenimi nadzori nadaljevali tudi v prihodnje, da s cest pravočasno umaknejo nevarna vozila.