S traktorjem zapeljal na bankino in se prevrnil, z voznikom je hudo

Nesreča, v kateri je bil samoudeležen voznik traktorja, se je pripetila v petek okrog 22. ure na Litijski cesti v Ljubljani. »Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo zaradi vožnje preblizu desnega roba traktorista, ki je zapeljal na bankino, posledično pa se prevrnil na brežino,« je podrobnosti nesreče opisala tiskovna predstavnica Policijske uprave (PU) Ljubljana Špela Škoporc, ki je še dodala, da se je voznik traktorja v nesreči hudo telesno poškodoval, njegovo življenje pa naj ne bi bilo ogroženo.

Policisti PU Ljubljana so prav tako okrog 22. ure obravnavali še eno prometno nesrečo, in sicer v Ivančni Gorici. V njej je bil samoudeležen voznik električnega skiroja, ki je vozil pijan, v litru izdihanega zraka so mu policisti namerili 0,67 miligrama alkohola, ko je zapeljal preblizu desnega roba vozišča, pa je izgubil nadzor nad skirojem in padel. V nesreči se je lažje ranil, policisti zoper njega vodijo prekrškovni postopek.

Hude telesne poškodbe je medtem utrpela peška, v katero je včeraj okrog 8.30 na Ljubljanski cesti na Vrhniki trčila voznica osebnega avtomobila. »Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo, ker je voznica osebnega vozila na prehodu za pešce izsilila prednost peški, ki se je v nesreči hudo telesno poškodovala, njeno življenje pa naj ne bi bilo ogroženo,« je navedla tiskovna predstavnica PU Ljubljana in dodala, da policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitev prometne nesreče iz malomarnosti. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.