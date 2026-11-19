V ZAPOR

Novogoričana Urbana Brica obsodili na dve leti zapora.

Na novogoriškem sodišču se je zaključilo sojenje 34-letnemu Novogoričanu Urbanu Bricu. Brezposelni oblikovalec kovin in orodjar, ki je z nevarnimi posegi v signalnovarnostne in prometne naprave na železniški infrastrukturi od Gorenjske do Primorske resno ogrožal življenje številnih ljudi, je bil obsojen na enotno kazen dveh let in treh mesecev zapora zaradi osmih kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari. Po izrečeni sodbi mu je okrožni sodnik Simon Jursinovič odpravil hišni pripor, v katerem je bil od šestega marca letos. Po lastnih besedah dolgoletni ljubiteljski raziskovalec železnic je ...