  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OBTOŽEN OSMIH KAZNIVIH DEJANJ

To je saboter Urban, ki je potnike spravljal v smrtno nevarnost in povzročil za najmanj 300.000 evrov škode (FOTO)

Urban Bric je na več mestih po državi uničeval železniško infrastrukturo. Krivdo za nerazumna dejanja je priznal, a sodnik tega ni sprejel.
Na sodišče je prišel v spremstvu staršev iz hišnega pripora. FOTO: Moni Černe
Na sodišče je prišel v spremstvu staršev iz hišnega pripora. FOTO: Moni Černe
Moni Černe
 10. 7. 2026 | 05:00
 10. 7. 2026 | 06:41
5:39
A+A-
Brezposelni oblikovalec kovin in orodjar, 34-letni Novogoričan Urban Bric, je iz hišnega pripora na sodišče prišel v spremstvu matere in očeta. Dolgoletni ljubitelj in raziskovalec železnic je obtožen osmih kaznivih dejanj ogrožanja posebnih vrst javnega prometa, pri katerih je uničeval signalnovarnostne in prometne naprave na železniški infrastrukturi na postajah od Gorenjske do Primorske. Nepredstavljivo početje je izvajal od septembra do februarja, aktiven pa je bil tudi v času božičnih praznikov. Policisti so ga prijeli, potem ko so na dveh krajih, kjer je posegal v infrastrukturo, ...
Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

Urban BricSlovenske železnicevlakželezniška nesrečaželeznicapolicijaželezniška postajanesrečajavni potniški prometŽelezniška infrastrukturatirisabotersabotažanevarnost
ZADNJE NOVICE
09:41
Bulvar  |  Zanimivosti
UTOPITEV MALČKA

18-mesečnega dečka razglasili za mrtvega, nekaj ur pozneje našli živega v mrtvašnici

Poročilo navaja, da sta starša pred nesrečo v garaži kadila marihuano in nista ustrezno zavarovala vrat, ki vodijo do bazena, otroka pa nista imela pod nadzorom.
10. 7. 2026 | 09:41
09:16
Novice  |  Svet
SIMBOL SVOBODE

Ločitveni prstan postaja vse bolj priljubljen: ženske ga najpogosteje nosijo na sredincu (FOTO)

Namesto da bi zaročne ali poročne prstane prodale ali pospravile v predal, jim po ločitvi vdahnejo novo življenje in z njimi simbolično zaznamujejo nov začetek.
10. 7. 2026 | 09:16
09:13
Novice  |  Slovenija
POGODBA NA VELJA NIČ?

V studiu »iskrilo« med Janševo ministrico in Asto Vrečko: »Same laži«

Potem ko je ministrstvo za kulturo ustavilo izplačila za že odobrene projekte, se poraja vprašanje, ali podpisane pogodbe ne veljajo nič?
Nina Čakarić10. 7. 2026 | 09:13
09:11
Novice  |  Svet
GENIJ IN POSEBNEŽ, KI JE ŽIVLJENJE POSVETIL DELU

Nikola Tesla: genij, ki je spremenil svet, a umrl sam in pozabljen

Pred 170 leti se je rodil Nikola Tesla, izumitelj, ki mu ni para
10. 7. 2026 | 09:11
09:02
Novice  |  Slovenija
PREPUŠČENE SAME SEBI

V gozdu našli odvržene in shirane živali, ljudje popenili: »Ne vem, kakšen gnoj moraš biti ...«

Neznanec jih je odvrgel globoko v gozdu, kjer brez človeške pomoči ne bi preživele noči.
10. 7. 2026 | 09:02
09:00
Lifestyle  |  Astro
NAPOVEDUJEMO

Kako vam kažejo zvezde do konca leta? Mi vemo

Danes posebna izdaja astro Novic v časniku Slovenske novice.
10. 7. 2026 | 09:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KULTURA IN ZABAVA

Kekec se vrača, a tokrat se bo pomeril kar sam s sabo

Slovensko mladinsko gledališče odpira vrata 71. sezone. Izberite način, kako jo boste doživeli.
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 14:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PENINA ZMAGOVALKA

Zlata medalja za Zlato Radgonsko penino brut nature

Izjemen uspeh za Zlato radgonsko penino brut nature – popolnoma suho 2021 na Decanter World Wine Awards 2026
Promo Slovenske novice9. 7. 2026 | 13:34
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVA NARAVA

Tako bo vaš domači vrt uspeval še dolga leta

Slovenci smo strastni vrtnarji. Balkone okrašujemo s cvetjem, skrbimo za zelenjavne vrtove ter okrog domov sejemo trate, sadimo žive meje in drevesa.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
VEČ IZBIRE

Kakšno ceno ima izgorelost?

Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
6. 7. 2026 | 09:06
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VEČ IZBIRE

Kakšno ceno ima izgorelost?

Plača ostaja pomembna, vendar danes sama po sebi ne odloča več. Kaj zaposlene prepriča, da ostanejo?
6. 7. 2026 | 09:06
Promo
Novice  |  Slovenija
VELIK USPEH

Uspešna slovenska zgodba, ki navdihuje izven meja

Slovensko podjetje LUNOS postaja razvojno središče prezračevalnih rešitev za širšo regijo.
Promo Slovenske novice10. 7. 2026 | 08:15
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSEBNE FINANCE

Kolikokrat boste danes nekaj plačali? Verjetno večkrat, kot si mislite

Kava, parkirnina, spletni nakupi ... Danes plačujemo na vsakem koraku, za plačevanje pa porabimo več trenutkov, kot si predstavljamo.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:13
Promo
Lifestyle  |  Stil
LEPOTA IN STIL

To poletje lahko izgledate še bolje

Nekatera umetniška dela ostanejo ujeta na platnu, druga zaživijo v arhitekturi.
Promo Slovenske novice7. 7. 2026 | 10:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

Kreatin za ženske: manj znane koristi in pravilno odmerjanje

Dolgo je kreatin veljal za prehransko dopolnilo, namenjeno izključno moškim v fitnesu.
Promo Slovenske novice6. 7. 2026 | 12:11
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
STROKOVNJAK SVETUJE

V Sloveniji več milijard evrov vsak dan izgublja vrednost

Velik del prihrankov ostaja na računih. Kaj to pomeni za njihovo kupno moč in prihodnost gospodarstva?
8. 7. 2026 | 09:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INOVATIVNO

Štirinajst tisoč se jih je odločilo za to, med njimi tudi številni Slovenci

Več kot 14.000 pacientov je potrdilo, da odličnost temelji na izkušnjah, individualnem pristopu in trajnih implantoloških rešitvah.
8. 7. 2026 | 09:31
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki