To je saboter Urban, ki je potnike spravljal v smrtno nevarnost in povzročil za najmanj 300.000 evrov škode (FOTO)

OBTOŽEN OSMIH KAZNIVIH DEJANJ

Urban Bric je na več mestih po državi uničeval železniško infrastrukturo. Krivdo za nerazumna dejanja je priznal, a sodnik tega ni sprejel.

Brezposelni oblikovalec kovin in orodjar, 34-letni Novogoričan Urban Bric, je iz hišnega pripora na sodišče prišel v spremstvu matere in očeta. Dolgoletni ljubitelj in raziskovalec železnic je obtožen osmih kaznivih dejanj ogrožanja posebnih vrst javnega prometa, pri katerih je uničeval signalnovarnostne in prometne naprave na železniški infrastrukturi na postajah od Gorenjske do Primorske. Nepredstavljivo početje je izvajal od septembra do februarja, aktiven pa je bil tudi v času božičnih praznikov. Policisti so ga prijeli, potem ko so na dveh krajih, kjer je posegal v infrastrukturo, ...