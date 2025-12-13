UDARIL NAJ BI GA NEKDO DRUG

Sabrijan Jurkovič na svobodi: »Sem vesel, me je pa tudi strah«

Včeraj smo dobili klic Roma, ki je povedal, da je pravi storilec nekdo drug, ki pa ni Rom.

Galerija Sabrijan Jurkovič ima še vedno status osumljenega. Foto: osebni arhiv

Enaindvajsetletni Sabrijan Jurkovič iz romskega naselja Mihovica pri Šentjerneju je včeraj popoldne zapustil prostore novomeškega pripora in se vrnil domov. Pripor zoper njega je bil namreč odpravljen, saj ni več pripornih razlogov. Mladenič je bil obdolžen, da je konec oktobra pred novomeškim lokalom Lokal patriot na Novem trgu 48-letnemu Alešu Šutarju zadal usodni udarec, zaradi katerega je Novomeščan istega dne v večernih urah umrl. Zaradi udarca v glavo, ki ni bil povzročen z boksarjem, kot se je sprva govorilo, je Aleš treščil ob tla in dobil zlom lobanjskega dna ter posledično možganske ...