Šok na Dobu: je Safet Vidmar spolno zlorabil sojetnika?!

EVROPSKI NALOG ZA PRIJETJE

Za Safeta Vidmarja razpisana pripor in evropski priporni nalog. Sedel je zaradi švercanja migrantov, a ima menda na vesti še dve kaznivi dejanji.

Ker je obtoženi v Bosni, je malo možnosti, da bo sodni postopek razkril, kaj se je dogajalo v eni od sob na zaprtem oddelku našega največjega zapora na Dobu. FOTOGRAFIJI: Tanja Jakše Gazvoda

Naš največji zapor na Dobu je že leta prezaseden. Tudi to je eden od razlogov za občasne konflikte in celo fizične obračune med zaporniki. Pred časom se je med njimi razširil glas o spolnem nasilju nad enim od obsojencev – fizično šibkejšim mladeničem, ki je imel zaradi uživanja drog tudi psihične težave. Spolnega napada je obtožen 52-letni Safet Vidmar, ki je na Dobu prestajal kazen zaradi tihotapljenja migrantov. Danes živi v Bosni in Hercegovini, v Sloveniji pa je, vsaj še pred časom, živela in delala njegova žena. Vidmarju za spolni napad grozi od tri do petnajst let zapora, saj mu ...