Saj ni res, pa je: 29-letnik pijan povzročil nesrečo in se skril v Savo

Kranjski policisti so bili v petek ponoči, okoli 2. ure, obveščeni o prometni nesreči na območju Kranja. Po podatkih, s katerimi razpolagajo, je 29-letni voznik osebnega avtomobila Audi A5 vozil iz smeri Labor proti Gorenjesavski cesti in zaradi neprilagojene hitrosti trčil v varnostno ograjo. Ob prihodu policistov na kraj ob poškodovanem avtomobilu ni bilo nikogar, so pa opazili senco v bližnjem grmovju in sklepali, da gre za udeleženca omenjene prometne nesreče. Senca je kmalu izginila, da bi morebitnega udeleženca nesreče izsledili, pa so policisti na pomoč poklicali več policijskih patrulj, vključno s policistko vodnico službenega psa, katere pes je nakazal, da bi oseba lahko odšla proti vodi.

Policisti in vodnica službenega psa so moškega izsledili v reki Savi, kamor se je skril. Ker zaradi strmega pobočja in domnevne podhlajenosti ni mogel sam iz vode, sta mu policista pomagala in ga potegnila na kopno. Izkazalo se je, da gre za 29-letnega voznika audija, udeleženega v prometni nesreči. Na prizorišče so prispeli tudi reševalci, ki so podhlajenega moškega odpeljali v jeseniško bolnišnico, še prej pa so mu policisti odredili preizkus z alkotestom, ki je pokazal, da je imel moški v litru izdihanega zraka 0,69 miligrama alkohola. Odrejen mu je bil tudi strokovni pregled.

Poziv očividcem

Po podatkih očividca, ki je poklical policiste, naj bi bilo ob avtomobilu sicer več oseb, ki pa jih ob prihodu policistov tam ni bilo več, prav tako jih niso našli ob pregledu območja, v katerem so poleg policistov sodelovali tudi gasilci. »Kranjski policisti pozivajo morebitne sopotnike v avtomobilu Audi A5, ki so bili udeleženi v prometni nesreči, da se oglasijo ali pokličejo na Policijsko postajo Kranj, telefon 04 233 64 00, na interventno številko 113 ali na anonimni telefon 08 1200. Prav tako prosijo morebitne priče ali očividce, da posredujejo koristne informacije o prometni nesreči na zgoraj navedene kontakte,« pa sporoča tiskovni predstavnik Policijske uprave Kranj Roland Brajič, ki se vsem, ki bodo možem v modrem ponudili pomoč, najlepše zahvaljuje.