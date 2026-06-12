Saj ni res, pa je! S ponarejenim potrdilom o plačilu prišla po avto in ga tudi uspešno odpeljala (FOTO)

Na Facebooku je anonimna uporabnica opozorila na drzen primer prevare pri nakupu rabljenega avtomobila. Črni Mercedes B razred, letnik 2022, registracija LJ 04-TKM – preizkusne tablice, je bil odpeljan, še preden je nakazilo prispelo na pravi račun. »Oče je avto uradno prepisal, model je nakazal denar in pokazal potrdilo o nakazilu. Ko sem prišla domov, sem takoj ugotovila, da od tega ne bo nič, ker je nakazilo neveljavno, in TRR ni bil zapisan pravilno. S1 namesto Si. Takrat avta že ni bilo več,« je zapisala.

Bralci so bili ogorčeni in hkrati presenečeni nad naivnostjo: »Kako narediš prepis, preden imaš denar na računu? Dajte malce razmišljati, ljudje,« je pojasnil eden. »Smo leta 2026. V dobi Filkov in klikov … narediti prepis na podlagi ponarejenega potrdila je blago rečeno naivno. Vso srečo pri uspešni rešitvi,« so dodali drugi. Uporabnica opozarja: gre za krajo identitete in krajo avtomobila. Poziva vse, ki bi vozilo opazili, naj takoj sporočijo smer vožnje ali lokacijo. Kako se lahko takšna prevara zgodi prav v času, ko bi vsak lahko preveril stanje na banki?

V zadevo se je medtem vmešal tudi vplivnež Aleksandar Repić - Pici, ki je domnevnima storilcema zagrozil, da bo razkril njuno identiteto, v kolikor avtomobila nemudoma ne vrneta.