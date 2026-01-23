Saj ni res, pa je! Ukradli vozilo pogrebne službe. Je bil v njem tudi pokojnik?

Ponoči je bilo v Mežici ukradeno kombinirano vozilo Ford Transit letnik 2022 črne barve in z registrsko oznako PO Mežica. Koroška čveka piše, da so se nanje obrnili stanovalci Knapovške ulice 10, ki opozarjajo, da je kljub večkratnim opozorilom storilec znova udaril. »Tokrat je bil ukraden mrliški avtomobil Pogrebne službe Mežica, ki deluje v okviru Komunalnega podjetja Mežica. Ali je bil v vozilu tudi pokojnik, za zdaj ni znano,« so zapisali v današnjem elektronskem sporočilu.

O težavah stanovalcev Knapovške ulice je portal Koroška čveka, ki spremlja dogajanje na Koroškem, pisal že v preteklosti. Nedavno so namreč stanovalci opozorili, da »v zadnjih mesecih prihaja do ponavljajočih se motenj javnega reda in miru, nasilnega vedenja ter neprimernih ravnanj v skupnih prostorih, zlasti v nočnih urah. Zaradi tega se mnogi stanovalci počutimo ogrožene in živimo v stalnem strahu,« so zapisali Mežičani.

Z vprašanji smo se obrnili na PU Celje, njihov odgovor pa objavimo takoj, ko ga prejmemo.