Saj ni res, pa je: sodišče izgubilo dokaze o milijonski davčni utaji!

UVAŽALA STA NAFTO

Z zastaranjem se je končala zgodba o brezdomcu, ki naj bi švercal naftne derivate. Obtožnica je bila vložena leta 2011, v zadevi se je zamenjalo kar osem sodnikov.

Šestdesetletni Domžalčan Stane Kopač in 52-letni ljubljanski brezdomec Jani Potokar sta poredna. Bila sta že v več kazenskih postopkih in tudi zdaj sta v zaporu. Kopaču so združili več obsodb in na Dobu prestaja okrog 10-letno zaporno kazen zaradi goljufivih poslov, Potokarja pa so ujeli avstrijski policisti, v graški ječi mora odsedeti nekaj let. Odvisnik, ki ima stalno prebivališče prijavljeno na moščanskem centru za socialno delo, je pri severnih sosedih dilal drogo. Kopač in Potokar pa naj bi se združila pri izvrševanju še enega kaznivega dejanja, a jima v bizarni zgodbi o tihotapljenju ...