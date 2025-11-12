Saj ni res, pa je! Takole je pijan kot čep ogrožal promet

Policisti Policijske postaje Rogaška Slatina so se v zadnjih dneh soočili z neverjetnim primerom prometne brezobzirnosti. V nedeljo so ustavili voznika osebnega vozila, ki je vozil močno pod vplivom alkohola. Alkotest je pokazal več kot 2,5 promila alkohola v krvi. Gre za količino, pri kateri bi večina ljudi komaj stala na nogah, kaj šele sedla za volan.

Ker je bil voznik v popolnoma neprimernem stanju za vožnjo, so mu policisti začasno odvzeli vozniško dovoljenje in mu prepovedali nadaljnjo vožnjo.

A zgodba se tu še ni končala.

V ponedeljek, le dan pozneje, so ga policisti pri nadzoru prometa znova ustavili, kljub temu, da mu je bila vožnja izrecno prepovedana. Tokrat so mu vozilo zasegli, saj je kršil ukrep, in ugotovili, da je bil spet močno vinjen. Alkotest je pokazal, da je imel dobra dva promila alkohola v krvi.

Policija je v obeh primerih zoper njega podala obdolžilna predloga, kar pomeni, da bo voznik odgovarjal za dvojno kršitev zakona v pičlih dveh dneh.