NA DOLENJSKEM

Šampionu salam Božu ukradli 400 kilogramov mesa: »Celo leto dela za nič!«

Zlikovci so vlomili v hladilnico Zupančičevih v Dolenjem Gradišču pri Šentjerneju.
Marjan Ponikvar in Božo Zupančič sta bila ob našem obisku spret pri izdelovanju salam. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Marjan Ponikvar in Božo Zupančič sta bila ob našem obisku spret pri izdelovanju salam. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda
Tanja Jakše Gazvoda
 21. 1. 2026 | 05:00
A+A-
Zima je tisti letni čas, ki se ga mesarji najbolj veselijo, koline so namreč pravi kmečki praznik. Da le stisne mraz, zavihajo rokave in njihove spretne roke začno izdelovati dobrote, ki ljubitelje mesnin razveseljujejo še mesece. No, pri Zupančičevih v Dolenjem Gradišču pri Šentjerneju se je leto začelo slabo. Pred dobrim tednom so ostali čisto brez vseh mesnin, ki so jih izdelali kar iz petih prašičev. Nepridipravi so povsem izpraznili veliko hladilnico, pustili so le dve posodi masti. V noč so izginile tudi vse salame, ki so jih izdelali s posebnim občutkom, namenjene so bile namreč ...

vlomtatvinamesomesnineBožo Zupančič
07:01
Novice  |  Svet
STAR JE BIL 93 LET

Italijanska premierka po smrti Valentina: »Italija je izgubila legendo«

Bil je eden največjih ustvarjalcev visoke mode in vir navdiha.
21. 1. 2026 | 07:01
06:52
Šport  |  Tekme
LIGA NBA

Dončić spet čaral, dosegel 38 točk in trojni dvojček (FOTO in VIDEO)

Košarkarji Los Angeles Lakers bodo naslednjo tekmo igrali v noči na petek, ko se bodo v gosteh pomerili z mestnimi tekmeci Los Angeles Clippers.
21. 1. 2026 | 06:52
06:50
Šport  |  Odmevi
SMUČARSKI POLETI

Domen Prevc: Nikoli ne veš, kdaj te za vogalom čaka presenečenje

V Obersdorfu bo od jutri do nedelje na sporedu 29. svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
Miha Šimnovec21. 1. 2026 | 06:50
06:48
Lifestyle  |  Polet
PAZITE NA SVOJE ZOBE

Vaši zobje lahko razkrijejo, kako dolgo boste živeli. Presenetljivi izsledki velike raziskave

Ključno sporočilo je, da pri oceni tveganja ni odločilno zgolj število zdravih zob, temveč tudi število ohranjenih in saniranih zob.
Miroslav Cvjetičanin21. 1. 2026 | 06:48
06:29
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODPORNOST

Tudi ti manj znani znaki kažejo na oslabljen imunski sistem

Imunski sistem je ključ do dobrega počutja, oslabljen lahko vodi v resnejše zdravstvene težave.
21. 1. 2026 | 06:29
06:13
Novice  |  Kronika  |  Doma
IZSILJEVANJE

Po osumljenca prišli specialci

Na območju Maribora so aretirali šesterico, ki jo sumijo izsiljevanja.
21. 1. 2026 | 06:13

