Šampionu salam Božu ukradli 400 kilogramov mesa: »Celo leto dela za nič!«

NA DOLENJSKEM

Zlikovci so vlomili v hladilnico Zupančičevih v Dolenjem Gradišču pri Šentjerneju.

Zima je tisti letni čas, ki se ga mesarji najbolj veselijo, koline so namreč pravi kmečki praznik. Da le stisne mraz, zavihajo rokave in njihove spretne roke začno izdelovati dobrote, ki ljubitelje mesnin razveseljujejo še mesece. No, pri Zupančičevih v Dolenjem Gradišču pri Šentjerneju se je leto začelo slabo. Pred dobrim tednom so ostali čisto brez vseh mesnin, ki so jih izdelali kar iz petih prašičev. Nepridipravi so povsem izpraznili veliko hladilnico, pustili so le dve posodi masti. V noč so izginile tudi vse salame, ki so jih izdelali s posebnim občutkom, namenjene so bile namreč ...