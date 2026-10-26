Saško z lažmi obogatel za 30.000 evrov, ogoljufal tudi Bojana Križaja

PREVARANT

Tožilstvo to očita serijskemu goljufu Sašku Morelliju. Ker je prevaral Bojana Križaja, že guli zaporniške žimnice.

Saško Morelli, ki bo čez nekaj dni star 61 let, velja za zelo pretkanega goljufa. O tem, kako je naplahtal tudi smučarskega šampiona Bojana Križaja, smo podrobneje pisali aprila letos. Dogajalo se je od septembra 2016 do avgusta 2023, ko je deloval v Sloveniji v Švici. »Vse od leta 1998 je vaše življenje prežeto z izvrševanjem kaznivih dejanj,« ga je takrat spomnila ljubljanska okrožna sodnica Neva Bizjak. V konkretni zgodbi je ogoljufal kar 19 posameznikov, tudi Križaja. Še štiri je poskušal prinesti naokoli. »Skupno ste pridobili neverjetnih in vsaj meni nepredstavljivih in verjetno nikoli ...