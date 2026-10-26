Saško z lažmi obogatel za 30.000 evrov, ogoljufal tudi Bojana Križaja

Tožilstvo to očita serijskemu goljufu Sašku Morelliju. Ker je prevaral Bojana Križaja, že guli zaporniške žimnice.
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Saško Morelli se je na okrajno sodišče javil iz zapora. FOTO: Aleksander Brudar
Saško Morelli, ki bo čez nekaj dni star 61 let, velja za zelo pretkanega goljufa. O tem, kako je naplahtal tudi smučarskega šampiona Bojana Križaja, smo podrobneje pisali aprila letos. Dogajalo se je od septembra 2016 do avgusta 2023, ko je deloval v Sloveniji v Švici. »Vse od leta 1998 je vaše življenje prežeto z izvrševanjem kaznivih dejanj,« ga je takrat spomnila ljubljanska okrožna sodnica Neva Bizjak. V konkretni zgodbi je ogoljufal kar 19 posameznikov, tudi Križaja. Še štiri je poskušal prinesti naokoli. »Skupno ste pridobili neverjetnih in vsaj meni nepredstavljivih in verjetno nikoli ...