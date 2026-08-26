Savinjčan Uroš svojega delavca umoril s šestimi streli

SOJENJE

Urošu Vozliču so sporočili, da ne bo sedel slabih 21 let, ampak 24. Kriv je okrutnega umora Bosanca Edina Delića, sostorilca sojenje še čaka.

Celjski tožilci so lahko zadovoljni, saj so jim tamkajšnji višji sodniki dali to, kar so zahtevali že ob koncu prvostopenjskega procesa. Pritožbeni senat je namreč 46-letnemu Savinjčanu Urošu Vozliču zaradi zahrbtnega umora v sostorilstvu in poskusa izsiljevanja kazen zvišal za tri leta in tako pravnomočno velja, da bo sedel 23 let in 10 mesecev. Seveda pa je nad to odločitvijo razočaran Vozličev odvetnik Milan Krstić, ki napoveduje zrušitev sodbe na vrhovnem sodišču. Zločin v sobi številka 20 Predsednik velikega kazenskega senata celjskega okrožnega sodišča Luka Grasselli je januarja letos ...