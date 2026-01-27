Savsko naselje v šoku: perspektivni nogometaš zaradi dekleta brutalno pretepel najstnika in ga z glavo butal v fasado

Pred dnevi se je dogodek, ki bi moral biti eden najbolj radostnih, spremenil v nočno moro deklet, ki sta tisti večer praznovali 18. rojstni dan, njunih družin ter povabljencev. Za enega od njih se je zabava skoraj končala tragično, vse to zato, ker je nekaj besed spregovoril z »napačnim« dekletom. V šoku ni le družina napadenega fanta, temveč vsi, ki so dogodku prisostvovali, njihovi bližnji in celotna skupnost. Dijak se je na zabavi nekaj minut pogovarjal z znanko. To je opazil fant drugega dekleta, ki pa ni bil povabljen, a je njegova punca prosila slavljenko, ali lahko pride za nekaj minut. Ta nepovabljeni fant je žrtev in znanko fotografiral, nato pa fotografijo poslal prijatelju. Glede na telefonski videoposnetek je nasilnež – gre za komaj polnoletnega in izjemno obetavnega nogometaša, celo reprezentanta v mlajših kategorijah – z vso močjo pretepal žrtev; najmanj trikrat ga je z glavo butnil v fasado bloka, potem je napadeni fant, ne da bi se branil, padel po tleh. Edino, kar je lahko storil, ko ga je nogometaš mlatil v spremstvu osmih prijateljev, je bilo, da si je pred udarci zaščitil glavo.

Pridržanje je bilo odpravljeno

»Ko so nam v Savskem naselju pri najemu lokala kot pogoj, ker gre za mladoletnike, postavili najem varnostnika, ki bo budno pazil, da v lokal ne bodo prihajali nepovabljeni, sva bili z mamo drugega dekleta navdušeni, čeprav naju je to stalo dodatnih 200 evrov. A edina skrb, ki sem jo kot mama imela za tisti večer, je bila, da bo kdo preveč popil, saj gre za najstnike, ki alkohola niso tako vajeni. Nikakor pa nisem niti pomislila, da bo kdo od povabljenih zaradi hudih telesnih poškodb pristal na urgenci,« pripoveduje mama ene od slavljenk. Napad se je zgodil nekaj po 22. uri zvečer, torej le dobro uro in pol od začetka zabave, ko varnostnika še ni bilo, saj je prišel približno pol ure kasneje.

Z glavo ga je butal ob fasado bloka. FOTO: Posnetek Zaslona

Na PU Ljubljana so dogodek potrdili. Kot so zapisali, »so bili policisti v nedeljo dopoldne obveščeni o dogodku, ki se je zgodil v soboto v večernih urah. Po do zdaj znanih podatkih naj bi osumljenec pretepel oškodovanca, ki je bil v dogodku hudo telesno poškodovan. Njegovo življenje naj ne bi bilo ogroženo. Osumljencu je bilo odrejeno pridržanje, ki pa je bilo v nadaljnjem postopku na podlagi usmeritev tožilstva odpravljeno. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in ugotavljanje vseh okoliščin suma kaznivega dejanja iz poglavja zoper javni red in mir ter kaznivega dejanja hude telesne poškodbe. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo.« Zagrožena kazen za povzročitev hude telesne poškodbe je od šest mesecev do pet let zapora.

S sinom so se pogovorili

»Kam smo kot družba prišli, da lahko mladi ljudje neprizadeto opazujejo, kako se nekoga pretepa, in to celo snemajo. Menim, da smo popolnoma izgubili moralni kompas, nobene morale ni več,« je ogorčena mama napadenega fanta. Njena največja skrb je trenutno sinovo zdravstveno stanje. »Vemo, kaj se je zgodilo, s sinom smo se tudi pogovorili,« na vprašanje, ali ve, kaj je storil njegov sin, odgovarja nogometašev oče. Na vprašanje, ali so morda stopili v stik z družino pretepenega, je odgovoril, da bodo to storili takoj, ko dobijo kontakt. Glede zelo nazornega videoposnetka pravi, da je pridobljen nezakonito, a da jim je zaradi dogodka hudo. »Tudi mi zelo trpimo, skušamo angažirati strokovnjake, ki se bodo pogovorili z mojim sinom. To se je zgodilo zaradi ljubezni in ljubosumja. Mladi, žal, danes ne razmišljajo kaj dosti,« nam je v telefonskem pogovoru zatrdil napadalčev oče.