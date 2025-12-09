Dobra novica: tatovi bodo končno začeli delati! Orodje so na Dolenjskem že pokradli, za pogum pa še nekaj žganja

V noči na 8. december je neznani storilec na parkirišču v kraju Grm pri Trebnjem vlomil v rezervoar tovornega vozila ter iztočil in odtujil gorivo. Lastniku je z dejanjem povzročil za okoli 700 evrov škode. Hkrati so prijavili vlom v počitniško hišo v Dolnji Stari vasi na območju Šentjerneja. Tat je odnesel je dve motorni žagi in več steklenic pijače, skupna škoda pa je ocenjena na okoli 1.000 evrov.

Veliko je tudi tatvin vozil

Spomnimo, Policiji uspe izslediti le nekje četrtino ukradenih vozil. Za tatove so najbolj zanimiva vozila znamk Volkswagen in Renault, malo zaostajajo vozila znamk Audi, Mercedes, BMW in Opel. Avtomobil je mogoče precej preprosto nasilno odpreti, brez večjega napora in vidnih poškodb, za nasilni zagon motorja pa je potrebno specialno elektronsko orodje. Policijska statistika ugotavlja, da zelo redko izginejo vozila, v katera so vgrajene kakovostne dodatne alarmne naprave.

Z ustreznim ravnanjem in varovanjem vozila lahko možnost tatvine ali odvzema vozila oziroma vloma v vozilo močno zmanjšamo. Za zaščito vozila lahko stori največ prav njegov lastnik.