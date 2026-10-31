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OBMOČJE KOČEVJA

Še ena huda nesreča: električni avtomobil se je večkrat prevrnil, štiri osebe so jo skupile

Nesreča se je zgodila ob 16.32 med naseljema Štalcerji in Morava.
Simbolična slika FOTO: Delo UI
Simbolična slika FOTO: Delo UI
M. J.
 31. 10. 2026 | 21:37
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Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje na svoji spletni strani poroča, da se je na območju Kočevja v soboto popoldne zgodila prometna nesreča, v kateri so se poškodovale štiri osebe. Kot so zapisali, sta trčili osebni vozili. Trčenje je bilo tako silovito, da se je električno vozilo večkrat prevrnilo, preden je obstalo na boku. Nesreča se je zgodila ob 16.32 med naseljema Štalcerji in Morava.

Po informacijah Uprave RS za zaščito in reševanje so posredovalci gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Kočevje, ki so zavarovali kraj dogodka in pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči pri oskrbi poškodovancev. Gasilci so tudi nudili pomoč pri usmerjanju prometa, na vozilih odklopili akumulatorje in nevtralizirali iztekle motorne tekočine. Kako hude so poškodbe udeležencev in kaj je povzročilo trčenje, iz objavljenih podatkov za zdaj ni razvidno.

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prometna nesrečaelektrično voziloKočevjeMoravaŠtalcerjipoškodbe
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