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Še ena hujša prometna nesreča, ženska je izgubila življenje

V prometni nesreči sta bila udeležena 83-letnik in 82-letnica.
Simbolična slika FOTO: Delo UI
Simbolična slika FOTO: Delo UI
M. J.
 30. 10. 2026 | 21:45
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1:15
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S Policijske uprave Kranj poročajo o novi prometni nesreči na slovenskih cestah, ki se je končala s smrtjo. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, so bili kranjski policisti danes nekaj pred 9. uro obveščeni o nesreči na območju Mestne občine Kranj. Po njihovih doslej znanih podatkih je prišlo do trčenja med osebnim avtomobilom, ki ga je vozil 83-letni voznik, in peško, ki je prečkala vozišče. Zanjo je bil trk usoden, saj je kasneje umrla.

Z omenjene policijske uprave so zapisali, da je bila po nudeni pomoči zdravstvenega osebja hudo telesno poškodovana peška z reševalnim vozilom prepeljana v UKC Ljubljana. V popoldanskih urah so jih iz zdravstvene ustanove obvestili, da je 82-letna peška zaradi hudih telesnih poškodb v bolnišnici umrla. S policijske uprave so še dodali, da so policisti opravili ogled kraja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vzroku prometne nesreče ter vseh okoliščinah in da bo o vseh ugotovitvah obveščeno pristojno okrožno državno tožilstvo. 

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