Še ena skrunitev zgodovine: spet ukradli partizansko spominsko obeležje, že vsaj četrto letos

Gre za nov primer tatvine spominske plošče na Gorenjskem, kjer so policisti podobne primere letos obravnavali že večkrat. Jeseniški policisti so bili v nedeljo nekaj po 17. uri obveščeni o tatvini spominskega obeležja na območju Mežakle v občini Gorje. Neznani storilec je v daljšem časovnem obdobju odnesel kovinsko ploščo. Policija za zdaj ni sporočila, za katero konkretno obeležje gre, niti kdaj naj bi plošča izginila. Policisti o dogodku še zbirajo obvestila, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Mežakla ima sicer pomembno mesto v zgodovini narodnoosvobodilnega boja. Med drugo svetovno vojno je bila planota zatočišče partizanov in aktivistov, prek nje pa so vodile tudi pomembne kurirske poti. Na planini Obranca so se že kmalu po nemški okupaciji Jesenic zbirale prve skupine jeseniških partizanov in načrtovale sabotažne akcije proti okupatorju.

Na območju Mežakle je zato še danes več pomnikov dogodkom iz druge svetovne vojne. Na Obranci stoji spomenik padlim borcem, na območju Zakopov pa je na naravni skali ohranjeno obeležje v spomin na tamkajšnje vojne dogodke. Nemška vojska je septembra 1941 požgala Luckmanovo kočo, njene ostanke pa so partizani konec leta 1942 uporabili pri gradnji skromnega zavetišča za ranjence. Na Mežakli je delovala tudi prva partizanska bolnišnica na Gorenjskem.

Letos izginilo že več spominskih plošč

Tatvina na Mežakli ni prvi podoben primer na tem delu Gorenjske v letošnjem letu. Februarja so policisti v Završnici obravnavali tatvino kovinskih plošč na območju nekdanjega partizanskega tabora, imenovanega Titova vas. Žirovniški župan Leopold Pogačar je takrat ocenil, da je bil motiv najverjetneje vrednost brona in ne ideološko vandaliziranje spomenikov.

Le nekaj tednov pozneje je kovinska plošča izginila tudi s spominskega obeležja v Javorniškem Rovtu. Po takratnih informacijah Slovenskih novic je šlo najverjetneje za ploščo s spomenika padlim v drugi svetovni vojni, postavljenega leta 1981.

Avgusta so jeseniški policisti podobno tatvino obravnavali še na območju Most v občini Žirovnica, kjer je storilec prav tako odnesel kovinsko ploščo posebnega zgodovinskega pomena.