Še ena smrt na slovenskih cestah: voznik (34) zbil peško

Minulo soboto so policisti v Izoli obravnavali prometno nesrečo med 34-letnim državljanom Kosova, ki je bil voznik osebnega vozila, in 77-letno peško iz Izole. Okoli 17.30 se 34-letni voznik pri vključevanju na prednostno cesto ni prepričal, če to lahko stori varno, in je pri manevru z vozilom trčil v peško, ki se je v prometni nesreči huje poškodovala.
Poškodovano so odpeljali v SB Izola, od koder so danes policiste obvestili, da je umrla. »Zoper voznika osebnega avtomobila bo podana kazenska ovadba,« so sporočili s PU Koper.
