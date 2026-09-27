Še ena tragedija s traktorjem pri nas, moški je izgubil življenje

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje poroča o tragičnem dogodku, ki se je zgodil danes ob 9.11 v naselju Zabukovje (občina Vojnik). Kot so izvedeli, se je prevrnil traktor, traktorist pa je umrl na kraju dogodka. Na pomoč so prihiteli gasilci Poklicne gasilske enote Celje, ki so s tehničnim posegom rešili eno ujeto osebo. Poleg tega so zavarovali kraj nezgode ter odklopili akumulator.

Ta mesec že več hudih nesreč s traktorjem

To sicer ni edina tragedija v zadnjem času v Sloveniji, v kateri je bil udeležen traktor in ki se je končala s smrtjo. Ena se je pred nekaj dnevi zgodila v Turnišču. Življenje je takrat izgubil 23-letni moški. V sredini tega meseca pa se je zgodila tragična nesreča v Zgornjih Slemenah. 73-letnik je vozil traktor po travniku navzgor proti gozdu, ko se je vozilo prevrnilo. Traktorist je pri tem padel s traktorja, ki je nato trčil vanj.