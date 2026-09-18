Še so dobri ljudje! Poštena najditeljica je šla na policijo, zdaj iščejo lastnika

S Policijske uprave Nova Gorica (PU Nova Gorica) poročajo o lepem primeru. Kot so zapisali, se je na Policijski postaji Nova Gorica včeraj, 17. septembra popoldne, zglasila poštena najditeljica denarja. V reži bankomata pri trgovini v Solkanu je našla nekaj deset evrov pozabljene gotovine, ki pa je ni obdržala zase. Predala jo je novogoriškim policistom, ti pa si zdaj prizadevajo najti njenega lastnika.

Z omenjene policijske uprave osebo, ki je gotovino izgubila, pozivajo, da naj se oglasi na Policijski postaji Nova Gorica in s seboj prinese ustrezna dokazila, s katerimi bo mogoče preveriti lastništvo ter zagotoviti vračilo najdene gotovine. Vse, ki menijo, da bi lahko bili lastniki tega denarja, prosijo, da se za dodatne informacije obrnejo na Policijsko postajo Nova Gorica. Ta je na naslovu Sedejeva ulica 11 v Novi Gorici. Lahko pa tudi pokličejo na telefonsko številko 05 303 44 00 ali pa pošljejo elektronsko sporočilo na e-naslov pp_nova_gorica.pung@policija.si.

Pohvalili so najditeljico

»Policija se ob tem zahvaljuje pošteni najditeljici za njeno odgovorno in vzorno ravnanje ter za to, da je najdeno gotovino predala policiji z namenom, da se čim prej vrne njenemu pravemu lastniku. Takšna dejanja so izraz spoštovanja do soljudi in pomembno prispevajo k zaupanju ter občutku varnosti v širši skupnosti,« so na PU Nova Gorica pohvalili najditeljico.

So pa obenem opozorili, da so lahko osebe, ki denar obdržijo, tudi kazensko odgovorne. Posameznike oziroma naslednje uporabnike, ki naletijo na pozabljeno gotovino na bančnih avtomatih, opozarjajo, da v izogib morebitni kazenski odgovornosti najden denar nemudoma odnesejo oziroma izročijo policistom ali pa o najdbi obvestijo najbližjo banko. »V primeru, da bi posamezniki pozabljeno gotovino preprosto vzeli oz. si jo prilastili, bi bili kazensko odgovorni zaradi suma kaznivega dejanja Zatajitev (po določilu 208. člena KZ-1), za kar se kaznuje z denarno ali celo z zaporno kaznijo,« so zapisali.