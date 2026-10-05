Se spomnite afere Bohinjske počitnice? Obtožni predlog tudi zoper nekdanjega ministra Podgorška

Afera Bohinjske počitnice, zaradi katere je leta 2022 odstopil takratni kmetijski minister Jože Podgoršek, dobiva nadaljevanje pred sodiščem. Specializirano državno tožilstvo je vložilo obtožni predlog zoper tri fizične osebe. Poleg Podgorška, ki danes vodi Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, sta med obdolženimi še David Poštrak in Peter Burger.

V središču zgodbe so počitnice Podgorška in njegove soproge ob Bohinjskem jezeru med 27. in 30. januarjem 2022. Račun v vrednosti 800 evrov sta poravnala šele 7. aprila, potem ko so se za plačilo začeli zanimati mediji.

Podgoršek je tedaj pojasnjeval, da je račun ostal neporavnan, ker sta morala z ženo hotel na hitro zapustiti. Iz kmetijskega podjetja KŽK, katerega direktor in solastnik je Peter Burger, pa so takrat sporočili, da je Podgoršek Davidu Poštraku iz KŽK povedal, da bi rad konec tedna preživel v omenjenem hotelu, Poštrak pa naj bi mu uredil rezervacijo.

V ozadju tudi spor zaradi 630 hektarjev državne zemlje

Zgodba pa se ni vrtela le okoli hotelskega računa. Dnevnik je poročal, da je bil v preteklosti solastnik KŽK tudi kriptomilijonar in lastnik Hotela Bohinj Damian Merlak. Podjetje KŽK naj bi del državnih zemljišč, ki jih je imelo v zakupu od sklada kmetijskih zemljišč, nezakonito oddajalo naprej kmetom.

Sklad je zato s 1. januarjem 2020 KŽK predčasno odpovedal zakupno pogodbo za vseh 630 hektarjev državnih zemljišč. Podjetje se s tem ni sprijaznilo in je državo tožilo.

V spor je oktobra 2021 kot takratni minister posegel tudi Podgoršek. Tedanja direktorica sklada Irena Majcen je za Dnevnik zatrjevala, da je Podgoršek na sestanku na štiri oči od nje zahteval, naj se v zemljiškem sporu poravna v korist KŽK. Podgoršek je njene navedbe zanikal. Majcnovo so pozneje razrešili iz krivdnih razlogov, sodni postopek v primeru KŽK pa so nato na Podgorškovo željo začasno prekinili, da bi strani poskušali doseči poravnavo.

Dan po predlogu za nadaljevanje postopka izbruhnila afera

Dogajanje se je nato hitro stopnjevalo. Sklad je 6. aprila 2022 sodišču poslal predlog za nadaljevanje postopka v zadevi KŽK. Že naslednji dan je v javnosti izbruhnila afera zaradi Podgorškovih počitnic v Bohinju in pozno plačanega računa. Podgoršek je po razkritju odstopil z ministrskega položaja.