Za konec šole spet vrstniško nasilje: prek družbenega omrežja delil podobo pištole

SEDMOŠOLEC POVZROČIL PREPLAH

K sreči se je končalo brez posledic.

Končuje se še eno šolsko leto, žal niti letos ni šlo brez vrstniškega nasilja. Primera iz Pomurja in Maribora sta pricurljala v javnost zadnji dan maja in prvi dan junija, a kot kaže, se je vse končalo brez odmevnejših posledic. Policist operativec Robert Kreft, vodja izmene OKC PU Murska Sobota, je poročal, tiskovna predstavnica PU Murska Sobota Suzana Rauš pa potrdila: »Policisti so 1. junija 2026 obravnavali dogodek na eni od osnovnih šol, kjer je prišlo do vrstniškega nasilja med učenci. Pri tem nihče ni bil telesno poškodovan. O dogodku so bile obveščene pristojne službe. Policisti ...