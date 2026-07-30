Šeki po napadu na redarja zbežal: njegov zet trdi, da je bil redar tisti, ki se je takrat delal heroja

5 LET ZAPORA MU GROZI

Boštjan Brajdič - Šeki se je sam predal policiji.

»Ni res, da je Boštjan povozil redarja z motorjem. Ampak je bil redar tisti, ki si je sam poškodoval roko s tem, ko je z njo udaril v Boštjanovo čelado.« Tako nam je včeraj zatrdil Zoran Grm, nekdanji romski svetnik, ko smo začeli pri njem preverjati informacijo, ali se je Boštjan mesec in pol po domnevnem napadu na redarja pred trgovskim centrom Mercator Supernova v Bršljinu v Novem mestu res sam predal organom pregona. »Res je. Predal se je. Sam je šel na sodišče,« je prikimal tast Boštjana Brajdiča - Šekija. »Če bi ga res povozil, bi bil motor polomljen,« še poudarja Grm, ki dodaja, da ...