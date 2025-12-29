  • Delo d.o.o.
POBRALA JE POLOVICO

Seks pod krinko masaž: Monika dekletom pobirala približno polovico zaslužka

Sodišče je pri izreku kazni upoštevalo, da je bila do deklet korektna.
Ker je v priporu od 2. decembra predlani, bo najkasneje 2. januarja na prostosti. FOTOGRAFIJI: Moni Černe

Moni Černe
 29. 12. 2025 | 07:02
3:49
A+A-

65-letna Wu Li, ki naj bi v Italiji vodila masažni salon s spolnimi storitvami, je nezakonito dejavnost izvajala tudi v Novi Gorici. Iz Italije je v Slovenijo pripeljala več žensk azijskega rodu, ki niso imele dovoljenja za bivanje na območju EU. Po navodilih šefice, imenovane tudi Monika, so pod krinko masaž opravljale spolne storitve. Wu Li je sicer živela v Brescii, v Slovenijo pa pogosto prihajala po denar, ki jo je čakal zaklenjen v posebni omari. Cene spolnih storitev naj bi se gibale med 50 in 100 evri, oglaševala pa je masaže, ki so stale približno 30 evrov. Odjemalci so bili večinoma obiskovalci novogoriške igralnice, kjer je tudi sama porabljala denar, ki so ga zaslužila dekleta.

Lijevo so razkrinkali, potem ko je eno od njenih podrejenih spolnih delavk junija predlani brutalno pretepel in oropal slovenski državljan, ki je skupaj s tremi Italijani deloval v hudodelski združbi, specializirani za rope kitajskih masažnih salonov. V novogoriškem salonu je Marko F. Kitajko A. J. hudo pretepal ter z nožem zahteval denar, obtožena pa naj bi grozljivo nasilje prek nadzornih kamer opazovala kar eno uro. Žrtvi je nato uspelo pobegniti na ulico, tam so jo našli občani in poklicali pomoč. Med policijskim zaslišanjem je razkrila tudi trgovino z ljudmi, v kateri naj bi bila žrtev zvodnice. Slednja je na novogoriškem okrožnem sodišču avgusta lani krivdo zanikala. »Priznam samo, da sem odgovarjala na telefonske klice in šefu pomagala pri namestitvi,« je dejala Lijeva, ki je po lastnih besedah spolne storitve opravljala tudi sama.

Dogajalo se je v prostorih novogoriškega bloka.
Dogajalo se je v prostorih novogoriškega bloka.

Nadzorna kamera je posnela, kako je Ani vzela 4435 evrov od njenega zaslužka v višini 9370 evrov.

Zapor, izgon in denarna kazen

Sodnik novogoriškega okrožnega sodišča Simon Jursinovič jo je v sredo spoznal za krivo, ker je zaradi izkoriščanja sodelovala pri prostituciji več drugih oseb. Z neidentificiranimi sostorilci je v obdobju od 7. avgusta 2020 do 21. septembra 2023 v najetih prostorih na Ulici tolminskih puntarjev 10 nastanila več žensk, med njimi kitajskih državljank, ki so se predstavljale kot Ana, Linda in Angel, ter jim omogočala izvajanje spolnih storitev. Določala je cene storitev, zagotavljala stranke in se dogovarjala za termine izvajanja. Dogajanje v prostorih je nadzirala prek videonadzornega sistema, dekletom pa pobirala približno polovico zaslužka. Nadzorna kamera, s katero je sicer nadzirala prostitucijo in plačila, je 20. junija predlani posnela, kako je Ani vzela 4435 evrov od njenega zaslužka v višini 9370 evrov.

Sodišče ji je izreklo dve leti in mesec zapora ter stransko denarno kazen 4500 evrov. Po prestani kazni sledi izgon iz države za štiri leta. Odvzeli so ji tudi 410 evrov, kar je bilo nesporno plačilo od spolnih storitev deklet. Stroški kazenskega postopka bremenijo državni proračun. Poleg nekaterih oteževalnih je sodišče kot olajševalno okoliščino upoštevalo, da glede na omenjeni dokazni videoposnetek z Ano ni bilo zaznati izrazitega razmerja nadrejenosti in podrejenosti, temveč obtoženkin spoštljiv in korekten odnos do dekleta. Ta se je v nekem trenutku tudi odločila prenehati delati, obtoženka pa je v nasprotno ni silila. Tožilstvo, ki je za Lijevo predlagalo štiri leta zapora, je že napovedalo pritožbo. 

Tožilstvo, ki je za Lijevo predlagalo štiri leta zapora, je že napovedalo pritožbo.

