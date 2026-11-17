Prava drama se je v soboto odvijala na območju Most v Ljubljani. Nekaj pred 12. uro je občanka na zunanji strani varovalne ograje enega od mostov na območju Most opazila moškega, ki naj bi nameraval skočiti v Ljubljanico. Nemudoma je poklicala policijo, operativno-komunikacijski center Policijske uprave Ljubljana pa je na kraj napotil več patrulj.

Prva sta prispela policista Policijske postaje Ljubljana Moste, a je moški tik pred njunim prihodom že skočil v reko. Močan vodni tok ga je začel odnašati proti zapornicam.

Policista sta nemudoma stekla vzdolž rečnega obrežja in začela iskati moškega, ki je zaradi močnega toka in kalne vode izginil pod gladino. Po približno 60 metrih sta ga znova opazila. Oprijemal se je vej ob brežini in se z zadnjimi močmi poskušal obdržati na mestu. Grozila je nevarnost, da ga bo deroča voda odnesla naprej proti zapornicam.

Ker je bil dostop do območja zaprt, sta policista s silo odprla kovinska vrata. Nato sta se po zahtevnem terenu in strmi betonski brežini spustila približno štiri metre nižje do reke. Kljub mrzli vodi in močnemu toku sta brez oklevanja zabredla v Ljubljanico ter se prebila do moškega. Ta je bil vidno poškodovan in se sam ni mogel rešiti.

Junaško dejanje ljubljanskih policistov. FOTO: PU Ljubljana

Izvlekla sta ga iz vode in mu zaustavljala krvavitev

Policista sta moškega s skupnimi močmi izvlekla iz deroče reke na brežino in mu nemudoma začela nuditi prvo pomoč. Ker je utrpel hude poškodbe, sta mu z neposrednim pritiskom na rano zaustavljala krvavitev in mu pomagala do prihoda reševalcev. Ob prihodu nujne medicinske pomoči sta sodelovala tudi pri nadaljnji oskrbi in prenosu poškodovanca. Gasilci so ga nato s pomočjo nosil dvignili približno štiri metre do ceste, od koder so ga reševalci odpeljali v nadaljnjo zdravstveno oskrbo.

S hitrim in požrtvovalnim ukrepanjem sta policista moškemu rešila življenje. Pri tem sta tudi sama tvegala svojo varnost, saj sta se morala spopasti z nevarnim rečnim tokom in zahtevnim dostopom do poškodovanca.

Na Policijski upravi Ljubljana so njuno ravnanje izpostavili kot izjemen primer poguma, požrtvovalnosti in predanosti policijskemu poklicu.

Ob tem so se zahvalili tudi občanki, ki je s pravočasnim klicem omogočila hiter odziv policije, ter zaposlenim v operativno-komunikacijskem centru, ki so na kraj nemudoma napotili patrulje.