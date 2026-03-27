Sekunde odločile, zaradi malomarnosti voznice motorist huje poškodovan

V sredo, 25. marca, okoli 14. ure je na stari cesti Jarše–Domžale voznica osebnega vozila povzročila prometno nesrečo, v kateri je bil udeležen tudi motorist. Po doslej znanih podatkih je v križišču izsilila prednost motoristu, zaradi česar je ta padel in se huje telesno poškodoval, vendar njegovo življenje ni ogroženo. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Policija ob tem opozarja, naj vozniki v križiščih dosledno upoštevajo prometno signalizacijo in pravila o prednosti. Posebno previdnost naj namenijo zaznavanju motoristov, ki so zaradi svoje manjše vidnosti pogosto spregledani. Voznike pozivajo k zbrani in strpni vožnji ter prilagajanju hitrosti razmeram na cesti, motoriste pa k uporabi zaščitne opreme in defenzivni vožnji.