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Šel po rokavčke, deklica (5) v ljubljanskem Vodnem mestu Atlantis umrla

Več kot pet let je minilo od utopitve petletnice v Ljubljani, tožilske odločitve še ni.
Po tragediji v Atlantisu so ovadili tudi reševalca iz vode. FOTO: Getty Images
Po tragediji v Atlantisu so ovadili tudi reševalca iz vode. FOTO: Getty Images
Boštjan Celec
 14. 10. 2026 | 07:38
3:23
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Pred tremi leti smo poročali, da se je na preiskovalnem oddelku ljubljanskega okrožnega sodišča zaključila sodna preiskava zaradi tragedije v Vodnem mestu Atlantis 26. junija 2021, po kateri je umrla petletnica. Ter da se morajo tožilci le še odločiti, ali bodo dekličinega očima in reševalca iz vode preganjali z obtožbo zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti. Pozneje smo izvedeli, da se je primer vrnil v svet preiskave, tožilske odločitve pa še vedno ni. Eden od odvetnikov v tej zadevi, Marko Makuc, lahko odgovori le, da nima informacij, ali se je spis s sodnije morebiti že vrnil na tožilstvo.

Tajnost postopka

Kaj se je dogajalo v preiskavi, nam zaradi tajnosti postopka ni znano, izvedeli pa smo, kaj je po dogodku policistom povedal očim. Da sta se igrala v zunanjem delu bazena in da si je deklica zaželela plavati v bazenu, zato pa je majhna neplavalka potrebovala rokavčke. »Šel sem po njih v notranjost bazena. Rekel sem ji, naj nikamor ne gre. Ker je bila pridna in ubogljiva deklica, nisem podvomil, da me bo počakala. Ko sem se vrnil do kraja, kjer sva se nazadnje videla, je nisem videl. Vse je bilo normalno, ljudje so se kopali, zato sem mislil, da je šla nazaj do tobogana. Ker je tudi tam ni bilo, sem šel do hrane, pa naprej v notranjost, a je tudi tam ni bilo. Nato pa sem že zagledal reševalce in videl, kaj se je zgodilo.«

12. JULIJA 2021 je umrla.

Nadzorne kamere so razkrile, da je petletnico ob 13.22 pustil brez nadzora ob robu zunanjega dela bazena, ko je odšel v notranji del po rokavčke. Ko se je vrnil, je bilo že prepozno. Kot je bilo zapisano v kazenski ovadbi, ni ravnal s potrebno pazljivostjo, saj se je moral zavedati, da lahko deklica odide v bazen, v katerem je voda, in se lahko utopi, vedel pa je tudi, da ne zna plavati.

Ko jo je našla ena od obiskovalk, je bilo že prepozno. Foto: Blaž Samec
Ko jo je našla ena od obiskovalk, je bilo že prepozno. Foto: Blaž Samec
V delu, kjer je fontana, je višina vode 1,35 metra, deklica pa je vanjo zlezla ob 13.22,50 in se začela utapljati. Medtem ko se je očim z rokavčki vrnil in jo začel iskati, jo je ob 13.31 na dnu bazena opazila ena od obiskovalk Atlantisa, jo povlekla iz vode in odnesla do roba bazena. Druga obiskovalka je stekla v smeri notranjega bazena po reševalce iz vode, ta sta pritekla v zunanji del bazena in začela postopke oživljanja. Toda bilo je prepozno, otrok je zaradi posledic utopitve 12. julija 2021 v bolnišnici umrl. Policisti so poleg očima povzročitve smrti iz malomarnosti ovadili tudi reševalca iz vode. Tudi on naj ne bi ravnal s potrebno pazljivostjo, saj v času dogodka naj ne bi stal na mostu ob stekleni steni, ki ločuje zunanji in notranji del bazena, kjer bi lahko opazoval kopalno površino ter bazensko ploščad zunanjega bazena. V tem času naj bi sedel v notranjem delu bazena ob panoramski steni in ni imel nadzora nad plavalci v zunanjem delu bazena. Če bi ga imel, bi zagotovo videl, da tam deklica leze v bazen, in bi s hitro reakcijo lahko preprečil njeno utopitev. 

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