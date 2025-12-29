Serija intervencij na Goriškem: policija sumi, da je luknjo v fasadi povzročil pirotehnični izdelek

S Policijske uprave Nova Gorica (PU Nova Gorica) so sporočili, da so v soboto, 27. decembra ob 00.23, prejeli obvestilo o poškodovanju fasade stanovanjske hiše v naselju Skrilje v občini Ajdovščina. Po prvih zbranih podatkih je neznana oseba nekaj minut po polnoči prišla do stanovanjske hiše in v fasado objekta najverjetneje odvrgla pirotehnični izdelek in poškodovala fasado. Po besedah policijske uprave je na fasadi nastala luknja velikosti 10 cm x 10 cm, oseba pa je s kraja zbežala neznano kam. Materialne škode je za okoli tisoč evrov.

Zasegli 40 kosov pirotehničnih izdelkov

Policisti so imeli še več drugih intervencij zaradi pirotehnike. Kot so sporočili s PU Nova Gorica, so danes, 29. decembra okoli poldneva, policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica v Rožni Dolini pri Novi Gorici 19-letniku v postopku zasegli 40 kosov pirotehničnih izdelkov kategorije F2. Glavni učinek teh izdelkov je pok. Policisti bodo zoper omenjenega mlajšega moškega uvedli prekrškovni postopek zaradi odgovornosti za storitev prekrška po Zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih, so zapisali na PU Nova Gorica.

Včeraj, 28. decembra popoldne, so s strani občanov prejeli obvestilo o kršitvi javnega reda in miru zaradi objestne in nepremišljene uporabe pirotehničnih izdelkov s strani dveh mladostnikov na območju Nove Gorice, natančneje na igrišču med Ulico Gradnikove brigade in Cankarjevo ulico. Kot so dodali, so bili na kraj napoteni policisti PP Nova Gorica, a kršitev niso zaznali. Včeraj, 28. decembra zgodaj popoldne, so bili obveščeni tudi o kršitvi javnega reda in miru s strani mladostnikov zaradi objestne uporabe pirotehničnih izdelkov na območju Kobarida. Policisti na kraju skupine mlajših oseb nato niso izsledili.