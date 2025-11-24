Velenjski policisti so prejšnji teden odvzeli prostost 27-letnemu moškemu osumljenemu najmanj trinajstih kaznivih dejanj z elementi nasilja in štirih kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog, je navedla Milena Trbulin, tiskovna predstavnica PU Celje.

Zasegli orožje, lok, droge ...

Pri njem so opravili tudi hišno preiskavo in zasegli pištolo, več različnih nabojev, lok, prepovedano drogo ter pripomočke za prodajo le te in nekaj denarja, najverjetneje pridobljenega s preprodajo prepovedanih drog. Osumljenega so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor.

V zadnjih petih letih obravnavan za najmanj 15 kaznivih dejanj

Velenjski policisti so 27-letnika zaradi storitve kaznivih dejanj in prekrškov z elementi nasilja večkrat obravnavali tudi že v preteklosti. V zadnjih petih letih je bil na območju Celja in Velenja obravnavan za najmanj 15 kaznivih dejanj z elementi nasilja.

Končno ostal v priporu

Velenjski policisti so mu v zadnjih dveh letih izrekli sankcije še za 14 prekrškov, večinoma z elementi nasilja, nekaj tudi s področja prepovedanih drog. V zadnjega pol leta so zoper njega uvedli še deset različnih prekrškovnih postopkov. V tem obdobju je bil dvakrat pridržan zaradi kršitev javnega reda in miru. No tokrat je nasilnež zaradi storitve trinajstih kaznivih dejanj z elementi nasilja in štirih kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog, ostal v priporu.