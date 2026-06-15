Serijsko napadal dekleta v Novi Gorici, očitno ne bo kazensko odgovarjal

Moški, ki je v zadnjih dveh letih sredi belega dne v Novi Gorici serijsko napadal dekleta, med njimi tudi dve mladoletnici, za svoja dejanja očitno ne bo kazensko odgovarjal. Po naših zanesljivih informacijah gre za 25-letnega Roberta Antonela iz italijanskega Manzana, kraja približno 25 kilometrov od Nove Gorice. Antonel naj bi napadel naključno izbrane žrtve, pri čemer je eno od deklet po ugotovitvah preiskave skušal tudi posiliti, a poskus posilstva je predmet drugega kazenskega postopka. Primer je dodatno pretresljiv zaradi neuradne informacije, da je osumljenec med zaslišanjem pred preiskovalno sodnico odkrito povedal, da bo takšno početje nadaljeval tudi po vrnitvi na prostost. A kljub teži očitanih dejanj zoper njega ne bo vložen obtožni predlog. Kot je mogoče razumeti iz odgovora tožilstva, je razlog v njegovi neprištevnosti ali bistveno zmanjšani prištevnosti v času napadov.

»Obtožni predlog ni bil vložen zaradi okoliščin na strani obdolženega, zaradi katerih ni zakonske podlage za vložitev obtožnega akta. Na podlagi pridobljenega izvedenskega mnenja smo namreč vložili drug ustrezen akt v smeri kaznivega dejanja nasilništva po drugem odstavku 296. člena KZ-1 in kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe po prvem odstavku 122. člena KZ-1, skupno na škodo treh oškodovancev,« so nam odgovorili z Okrožnega državnega tožilstva v Novi Gorici.

Za kateri akt natančno gre, na tožilstvu zaradi varstva osebnih podatkov ne pojasnjujejo, a bržkone so predlagali izrek obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu. Na tožilstvu pojasnjujejo še, da je bil »na podlagi tožilskega predloga za podaljšanje pripora pripor podaljšan tudi po vložitvi navedenega akta«. Glede na potek postopka Antonel očitno ni več v koprskem priporu, temveč na Enoti za forenzično psihiatrijo UKC Maribor.

Roberto Antonel je bil fotografiran po poskusu posilstva. Foto: osebni avrhiv

Oče slišal krike

Začelo se je s poskusom posilstva. Pisal se je 29. julij 2024, na Grčni, ko se je takrat 19-letno dekle okoli 18. ure vračalo domov. Najprej ji je sledil, nato pa jo prestregel pred dvoriščem njenega doma. Sprva jo je v angleščini nagovarjal, naj gre z njim, nato pa je prešel v napad. Z obema rokama jo je zgrabil za ramena, podrl na tla in poskušal seči v njeno mednožje, medtem ko je dekle v paniki kričalo na pomoč. Napadalec ji je z roko prekril usta, da bi utišal njene krike in dokončal svoje dejanje. Krike je slišal tudi njen oče, ki je pritekel in ga zgrabil za nadlaket, da ne bi ušel. »Med čakanjem na policijo, ki je prispela izjemno hitro, je ponujal celo denar v zameno za izpustitev,« nam je aprila povedal njen oče. Izpustili so ga na prostost, tožilstvo je v tej zadevi vložilo obtožnico, a sodnega epiloga še ni.

Nad 16-letnici

Napadalec je znova udaril 6. marca letos okoli 11.20 v mestnem parku v Borovem gozdičku v Novi Gorici. Od 18-letnega dekleta in njenega fanta, ki sta sedela na klopci, je zahteval, da klopco zapustita. Ker tega nista storila, je dekle udaril v obraz, nato pa s kolesom pobegnil.

Brutalen napad je sledil 8. aprila na 16-letnici, ki sta med glavnim šolskim odmorom sedeli na klopci in malicali. S kolesom se je pripeljal pred nakupovalno središče v Prvomajski ulici, dekleti nekaj časa opazoval, nato pa pristopil in brez besed strmel v njiju. »Kar naenkrat je hčerko zgrabil za lase in za ramo ter jo zbil na tla. Medtem ko ji je sošolka skušala pomagati, jo je držal za majico, ki jo je hči slekla in ji je tako uspelo zbežati,« je po napadu za Slovenske novice povedal oče dekleta. Potem je začel tepsti njeno sošolko. »Pritisnil jo je k steni in jo tepel s pestmi. Zgrabil jo je za ramena ter z njenim hrbtom in glavo tolkel ob zid. Obe sta kričali na ves glas in ga rotili, naj preneha. Ni prenehal, dokler ni pritekel mimoidoči in ga odstranil.« Kot da se ni zgodilo nič, je nato mirno sedel v tamkajšnji gostinski lokal in užival v pijači, dokler ga niso prijeli policisti.