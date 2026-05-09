Šest mesecev po smrti Aleša Šutarja obtoženi prvič pred sodiščem: Bo priznal smrtni udarec?! (FOTO)

ODMEVNI PRIMER

Priče so si ga zapomnile, ker je pred napadom izstopal s svojim vedenjem.

Dobrih šest mesecev od tragične smrti 48-letnega Novomeščana Aleša Šutarja je njegov domnevni krvnik Samire Šiljić iz romskega naselja Mihovica pri Šentjerneju stopil pred roko pravice. Zadnje mesece je bil v priporu v Ljubljani, od koder so ga včeraj pripeljali na sodišče. Obtožnica Šiljiću očita povzročitev posebno hude telesne poškodbe, ki je imela za posledico smrt, za kar mu po kazenskem zakoniku grozi zapor od treh do 15 let. Narok je bil sila kratek, saj se je okrožni sodnik Peter Žnidaršič tik pred začetkom naroka seznanil, da se Šiljić z odvetnikom Dušanom Medvedom ter tožilcema Nado ...