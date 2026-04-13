Sestrično zlorabljal od 6. leta! Kljub dokazom postopek proti 19-letniku ustavili ...

BREZ POSLEDIC

Tožilstvo meni, da namestitev storilca v zavod ne bi bila smiselna.

»Peljal jo je v sobico in prisilil, da se sleče. Ko se je slekla, je morala leči, nato pa jo je lizal po celem telesu. Rekel ji je, da vadi za šolo, da jo bo bolelo, zato ga je prosila, naj tega ne naredi. Odvrnil je, da mora boleti in da se mora tudi ona naučiti ... Po koncu ji je dejal, da tega ne sme povedati nikomur in da se njeni starši ne bodo vrnili domov, če bo to komu povedala.« Tako se je začela spolna zloraba nad deklico. Stara je bila komaj šest let. Dečkova mama zagrozila deklici »Vaja« pet let starejšega bratranca se je odvijala na različnih krajih. Potem je pripeljal še ...