Sevničana za 50 let izgnali iz Rusije: V nekaj dneh sem nehote postal narodni sovražnik dveh svetovnih velesil

»OGROŽAL NACIONALNO VARNOST«

Zakaj so ga zaprli, 41-letni Andrej Pešec ne ve. V Budimpešto ga je pospremil agent.

Andrej Pešec, univerzitetni diplomirani politolog, sicer pa predavatelj na številnih šolah, društvih in zavodih, kjer govori o odnosih, vzgoji, stresu … se je te dni vrnil iz Rusije. Z letališča v Budimpešti je letel v Peking, od tam pa v Vladivostok, kamor se je namenil na prijateljski obisk. A namesto da bi krepil prijateljske vezi, je 'ogrožal nacionalno varnost' in se v tamkajšnjem letališkem zaporu družil z Uzbeki. Kot pripoveduje Andrej, so ga takoj po prihodu na letališče v Vladivostoku lokalne oblasti pridržale in mu po kratkem zaslišanju brez konkretne obrazložitve izrekle sodbo: ...