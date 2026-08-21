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»OGROŽAL NACIONALNO VARNOST«

Sevničana za 50 let izgnali iz Rusije: V nekaj dneh sem nehote postal narodni sovražnik dveh svetovnih velesil

Zakaj so ga zaprli, 41-letni Andrej Pešec ne ve. V Budimpešto ga je pospremil agent.
Andrej Pešec je politolog, sicer pa predavatelj na številnih šolah, društvih in zavodih, kjer govori o odnosih, vzgoji, stresu. FOTOGRAFIJI: Osebni Arhiv
Andrej Pešec je politolog, sicer pa predavatelj na številnih šolah, društvih in zavodih, kjer govori o odnosih, vzgoji, stresu. FOTOGRAFIJI: Osebni Arhiv
Nada Černič Cvetanovski
 21. 8. 2026 | 06:05
4:07
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Andrej Pešec, univerzitetni diplomirani politolog, sicer pa predavatelj na številnih šolah, društvih in zavodih, kjer govori o odnosih, vzgoji, stresu … se je te dni vrnil iz Rusije. Z letališča v Budimpešti je letel v Peking, od tam pa v Vladivostok, kamor se je namenil na prijateljski obisk. A namesto da bi krepil prijateljske vezi, je 'ogrožal nacionalno varnost' in se v tamkajšnjem letališkem zaporu družil z Uzbeki.  Kot pripoveduje Andrej, so ga takoj po prihodu na letališče v Vladivostoku lokalne oblasti pridržale in mu po kratkem zaslišanju brez konkretne obrazložitve izrekle sodbo: ...
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