Silovit trk v Veliki Pirešici: eno vozilo močno poškodovano

V petek, 3. oktobra, nekaj pred 11. uro dopoldne je v kraju Velika Pirešica prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena dva osebna avtomobila. Eden izmed njiju je po trčenju ostal močno poškodovan, kar je razvidno s fotografije, ki so jo objavili gasilci.

Na kraj nesreče so pohiteli gasilci PGD Velika Pirešica skupaj z enoto PGE Celje. Zavarovali so območje, pomagali udeležencem ter izvedli vse potrebne ukrepe za zagotovitev varnosti in sanacijo posledic nesreče.

Vzrok nesreče preiskujejo pristojni organi.