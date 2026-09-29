Silovito sta trčila: motorist huje poškodovan v Ljubljani, voznik avtomobila mu je izsilil prednost

V ponedeljek, 28. septembra, nekaj pred 21. uro, se je na Podutiški cesti v Ljubljani zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik osebnega vozila in motorist. Po do sedaj znanih podatkih je do prometne nesreče prišlo, ker je voznik osebnega vozila izsilil prednost motorista, ki je trčil v vozilom in se pri tem huje poškodoval. Njegovo življenje naj ne bi bilo ogroženo.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, je sporočila Špela Škoporc, predstavnica za odnose z javnostmi Policijske uprave Ljubljana.

Kako lahko vozniki preprečijo podobne nesreče?

Policija voznike opozarja na previdnost v prometu, zlasti pri vključevanju na prednostno cesto in zavijanju, ko se lahko na cestišču približuje motorist. Pri tem je pomembno, da vozniki ne ocenjujejo razdalje in hitrosti motoristov zgolj na prvi pogled.

Motoristi so zaradi manjše silhuete pogosto slabše opazni, zato morajo biti vozniki avtomobilov pri menjavi voznega pasu, zavijanju in vključevanju v promet še posebej pozorni. Tudi motoristi naj prilagodijo hitrost razmeram na cesti in računajo na možnost, da jih drugi udeleženci ne bodo pravočasno opazili.

Policija voznikom svetuje tudi, naj pred zavijanjem in vključevanjem v promet vedno preverijo promet v vzvratnih in stranskih ogledalih ter mrtvih kotih. Motoristi pa naj vozijo previdno, hitrost prilagodijo razmeram in poskrbijo za svojo vidnost.