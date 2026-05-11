Silovito trčenje pri Šentvidu pri Grobelnem: med poškodovanimi tudi trije otroci

Celjski policisti so v soboto obravnavali hudo prometno nesrečo izven naselja Šentvid pri Grobelnem. V trčenju dveh osebnih vozil sta se dve osebi hudo poškodovali, več udeležencev, med njimi tudi otroci, pa je utrpelo lažje poškodbe.

Prometna nesreča se je zgodila v soboto, 9. maja 2026, popoldne izven naselja Šentvid pri Grobelnem. Po podatkih Policijske uprave Celje jo je povzročil voznik osebnega vozila, ki je vozil v smeri Šmarja pri Jelšah. V blagem desnem ovinku je zapeljal na nasprotno smerno vozišče. Takrat je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal voznik drugega osebnega vozila. Sledilo je silovito trčenje.

V nesreči sta se povzročitelj in njegova sopotnica na sprednjem sedežu hudo poškodovala. Lažje poškodbe so utrpeli otrok v povzročiteljevem vozilu ter voznik drugega vozila, njegova sopotnica in dva otroka, sporočajo s PU Celje.