Silvestrski kaos na Dolenjskem: 21-letnik poškodovan zaradi pirotehnike!

Policija je ob silvestrski noči imela polne roke dela zaradi pirotehničnih izdelkov. V noči na 1. januar so iz bolnišnice obvestili Policijsko upravo Novo mesto, da oskrbujejo poškodovanega 21-letnika, na katerega je padel pirotehnični izdelek. Policisti so ugotovili, da se je mladenič nahajal na prireditvenem prostoru v Žužemberku, ko je proti njemu iz neznane smeri priletel pirotehnični izdelek in ga poškodoval po roki in telesu. Policisti še preiskujejo vse okoliščine dogodka.

Policisti so med prazničnimi dnevi zasegli tudi več prepovedanih petard. Policisti PP Dolenjske Toplice so 31. decembra popoldne v Straži zasegli 12 prepovedanih petard dvema otrokoma. Črnomaljski policisti so prav tako 31. decembra popoldne intervenirali zaradi motečega pokanja petard v bližini šole v Črnomlju in zasegli štiri prepovedane petarde dvema mladoletnikoma. Policisti PP Novo mesto so 31. decembra nekaj po 22. uri izsledili 18-letnika in 17-letnika z več prepovedanimi petardami, ki so jih zasegli in poslali v analizo. Starše in pristojne centre za socialno delo so obvestili o nevarnem ravnanju otrok, zoper kršitelje pa uvedli prekrškovne postopke ali podali obdolžilne predloge na sodišče. Mladoletne kršitelje so po postopku prevzeli starši.

Novomeški policisti so 31. decembra okoli 21. ure posredovali tudi na območju Podbreznika zaradi motečega pokanja in streljanja. Izsledili so 18-letnega kršitelja in mu zasegli signalni revolver z naboji, ki so ga poslali v kategorizacijo. Na podlagi ugotovitev bodo zoper kršitelja podali obdolžilni predlog. Črnomaljski policisti so 31. decembra nekaj po 22. uri posredovali v Semiču, kjer je 28-letni kršitelj motil javni red in mir s plinsko pištolo. Orožje so mu zasegli, po opravljeni kategorizaciji pa bodo zoper njega uvedli ustrezen postopek.

Policija ponovno opozarja, da prepovedani pirotehnični izdelki predstavljajo veliko nevarnost za zdravje in javni red ter poziva k odgovorni uporabi.