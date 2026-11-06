Sina so obtožili za kruto materino smrt, okoliščine napada srhljive

TRAGEDIJA

52-letni Drago Radič obtožen kaznivega dejanja smrti iz malomarnosti. Uradni veterinarji so uspavali vse tri živali, vpletene v tragedijo.

Kako se razpleta kazenski postopek zaradi grozljivke, ki se je zgodila 27. maja lani? V Ulici lepe Vide v Miklavžu na Dravskem polju so trije psi napadli, vsaj eden pa do smrti pogrizel, svojo 84-letno lastnico, mater 52-letnika, ki je zdaj obtožen kaznivega dejanja smrti iz malomarnosti, nam je na naše poizvedovanje sporočil Tilen Ivič, višji državni tožilec in vodja mariborskega tožilstva. Tožilci so sina Draga Radiča obdolžili kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti, obtožnica je bila vložena avgusta. Kdaj bo steklo sojenje, ni znano. »Predobravnavni narok še ni bil razpisan, ...