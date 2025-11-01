Pred tednom dni je v Novem mestu po napadu umrl Novomeščan Aleš Šutar, ki so ga pokopali v četrtek. Dejanja je osumljen pripadnik romske skupnosti, kar je še zaostrilo odnose med romskim in neromskim prebivalstvom v tej občini in regiji, od koder že dalj časa prihajajo opozorila o naraščajoči varnostni problematiki.

Na naše uredništvo se je obrnil bralec, da naj bi sinoči prišlo do obračuna pri enem od gostinskih lokalov v Črnomlju. Vpleteni naj bi bili Romi, dogodek naj bi obravnavala Policija, eden od vpletenih pa naj bi utrpel telesne poškodbe.

Za komentar o dogodku, kako hude so bile poškodbe in koliko enot je posredovalo, smo prosili Policijsko upravo Novo mesto. Takoj, ko bo znano več informacij, vam jih posredujemo.

Predsednica republike prižgala svečo

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes v Novem mestu prižgala svečo v poklon Alešu Šutarju.

Novo mesto je v minulih dneh že obiskala tudi vladna delegacija s premierjem Robertom Golobom na čelu, ki je na torkovi seji mestnega sveta napovedala zaostritve kazenske in socialne zakonodaje s Šutarjevim zakonom, včeraj sta bila v Novem mestu tudi minister za notranje zadeve v odstopu in generalni direktor policije.