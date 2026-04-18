Sinoči sta na progi umrli dve mlajši ženski osebi (FOTO)

V naletu vlaka v Slavonskem Brodu sta sinoči nekaj pred 22. uro umrli dve osebi, je sporočila Policijska uprava brodsko-posavska.

Okoli 21.50 je operativno-komunikacijski center Policijske uprave brodsko-posavske prejel obvestilo, da je v Slavonskem Brodu, v bližini Ulice Dragutina Račkega, na železniškem prehodu vlak trčil v dve ženski osebi, ki sta pri tem umrli, so še dodali policisti. Ogled kraja nesreče je trajal dolgo v noč, več informacij pa bodo objavili čez dan.

Kot poroča lokalni portal 035portal.hr, se je tragedija zgodila na železniškem prehodu v Ulici Dragutina Račkega v naselju Mali Pariz. Po njihovih informacijah sta v naletu vlaka umrli dve mlajši ženski osebi.