Sinočnje neurje na Žalskem terjalo življenje: strela ubila 46-letnika

Sinočnje neurje je bilo na Žalskem usodno. Nekaj pred polnočjo je v Mali Pirešici na območju Petrovč strela udarila v dva 46-letna moška, ki sta stala pod manjšim drevesom.

Eden od njiju je zaradi posledic udara strele kljub hitri pomoči umrl na kraju. Drugega 46-letnika so reševalci odpeljali v celjsko bolnišnico. Od tam so policistom sporočili, da je bil v udaru strele lažje poškodovan.

Zaradi močnega neurja na območju Žalca so ponoči večkrat morali posredovati tudi gasilci, so sporočili z Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Okrog pol ene zjutraj so tako posredovali zaradi drevesa, ki se je podrlo preko ceste, zaradi poplavljene hiše, v katero je vdrla voda, in odkrite strehe. Na terenu so gasilci PGD Vrbje, PGD Žalec in PGD Gotovlje, so še navedli na upravi za zaščito in reševanje.