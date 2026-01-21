  • Delo d.o.o.
NENAVADNI INCIDENT

Škandal na brniškem letališču! Le kaj je počel moški, oblečen v policista?

Policist je moškemu priskrbel uniformo in dostope v enem najbolj varovanih objektov v državi. Za pomoč pri kaznivem dejanju pa je prejel le pisno opozorilo.
Fotografija je simbolična. Foto: Mavric Pivk, Delo
Fotografija je simbolična. Foto: Mavric Pivk, Delo
STA, G. P.
 21. 1. 2026 | 09:59
 21. 1. 2026 | 10:11
Na brniškem letališču je po informacijah časopisa Večer lani deloval lažni policist, ki naj bi mu neovirano gibanje omogočil policist postaje letališke policije. Kranjski kriminalisti so zadevo razkrili jeseni lani in oba ovadili. Notranjevarnostni postopek še poteka, generalni direktor policije pa naj bi sprejel ukrepe za krepitev varnosti. Kot danes poroča Večer, se je za moža postave izdajal neki moški, česar na postaji letališke policije Brnik dlje naj ne bi opazili. Pri neoviranem gibanju po letališču, ki je eden najbolj varovanih objektov v državi, naj bi mu pomagal letališki policist, ki naj bi mu priskrbel policijsko uniformo in mu posojal službene kartice.

Kranjski kriminalisti so dogajanje razkrili septembra lani. Lažnega policista so kazensko ovadili zaradi kaznivega dejanja lažnega izdajanja za uradno ali vojaško osebo, za kar sta predpisana denarna kazen ali zapor do leta dni. Policista, ki naj bi mu pri tem pomagal, pa so kazensko ovadili za pomoč pri kaznivem dejanju. Kot poroča Večer, je kljub resnosti primera policist prejel le pisno opozorilo pred redno odpovedjo delovnega razmerja. Drugih posledic za zdaj naj ne bi bil deležen in ostaja zaposlen na postaji letališke policije Brnik.

Notranjevarnostni postopek še ni zaključen

Tiskovna predstavnica Generalne policijske uprave Maja Ciperle Adlešič je za Večer pojasnila, da je policija v notranjevarnostnem postopku ugotavljala dejstva in okoliščine o odklonilnem ravnanju policistov in da je bil o tem obveščen tudi oddelek Specializiranega državnega tožilstva za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili. Dodala je, da notranjevarnostni postopek še ni zaključen.

Generalni direktor policije Damjan Petrič je po njenih navedbah na podlagi doslej ugotovljenih dejstev v notranjevarnostnem postopku sprejel ustrezne ukrepe za zagotavljanje in krepitev notranje varnosti v skladu s svojimi pristojnostmi. Neuradno naj bi se ukrepi nanašali predvsem na vodje policijskih enot in njihove pomočnike, da bodo natančno preverjali varnostne protokole, ki veljajo za delo v policiji. Natančneje bodo morali preverjati tudi policiste, ki prihajajo službovat v neko enoto iz druge enote policije.

V policijskih sindikatih so odzivi na zadevo različni. Predsednik Sindikata policistov Slovenije Igor Toplak je za Večer povedal, da se postavlja vprašanje motiva lažnega policista. Ta bi lahko v najhujšem primeru celo poškodoval letalo ali kakšno osebo. V sindikatu sicer menijo, da primer zaradi razkritja ni vplival na splošno varnost letališča, a dejanje ostro obsojajo.

Več iz teme

PU KranjBrniško letališčeškandalpolicisti
10:09
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V EVROPSKI UNIJI

Stroga pravila za kozmetiko: niso vse sestavine dovoljene

Varnost kozmetičnih izdelkov ni stvar naključja, urejata jo zakonodaja in stroka.
21. 1. 2026 | 10:09
09:59
Novice  |  Kronika  |  Doma
NENAVADNI INCIDENT

Škandal na brniškem letališču! Le kaj je počel moški, oblečen v policista?

Policist je moškemu priskrbel uniformo in dostope v enem najbolj varovanih objektov v državi. Za pomoč pri kaznivem dejanju pa je prejel le pisno opozorilo.
21. 1. 2026 | 09:59
09:47
Novice  |  Slovenija
ŽALOSTNA ZGODBA

Žalosten konec za delfinko! Več kot leto dni preživela zapletena v ribiško mrežo, nato pa šok

Mlada samica je več kot leto dni kljubovala mreži. Normalno se je gibala, potapljala, spremljala mamo in očitno uspešno lovila, a se je njeno življenje končalo, ko se je še drugič zapletla v mrežo.
Nina Čakarić21. 1. 2026 | 09:47
09:27
Novice  |  Slovenija
POSTOPKI ŠE POTEKAJO

Ormoška bioplinarna ostala brez dovoljenja, kršitev je bilo preveč

Ministrstvo je presodilo, da upravljavec ni izvedel odločb okoljskega inšpektorata.
21. 1. 2026 | 09:27
09:23
Novice  |  Slovenija
PRVA DAMA DZ

Klakočar Zupančičeva udarila po slovenskih oboževalcih Trumpa: »V razmislek vsem, ki so se mu udinjali ...«

Predsednica državnega zbora se je oglasila o zadnjih težnjah ameriškega predsednika glede Grenlandije.
21. 1. 2026 | 09:23
09:10
Bulvar  |  Domači trači
NIHČE MU NI KOS

Mali genij Edvard v napetem dvoboju porazil tega znanega igralca (FOTO)

Zmagovalec oddaje Slovenija ima talent se je pomeril že z mnogimi znanimi imeni.
Marko Pigac21. 1. 2026 | 09:10

