Škandal po poplavah, ki so prizadele Slovenijo: občinarka in podjetnik sta podtaknila lažni račun

Kriminalisti Policijske uprave Celje so razkrili šokanten primer domnevne zlorabe položaja v času, ko je bila država v razsulu po uničujočih poplavah. Na Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu so podali kazensko ovadbo zoper dve osebi – eno iz ene od koroških občin ter drugo iz gospodarske družbe. Obe sta osumljeni kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 257. členu Kazenskega zakonika.

Lažni račun za dela, ki jih nikoli ni bilo

Po ugotovitvah preiskovalcev sta osumljenca kaznivo dejanje storila v prvem mesecu po poplavah, ko so občine izvajale nujne ukrepe za zaščito življenj in premoženja. Takrat sta v množico računov za intervencijska dela v prizadeti občini podtaknila lažni račun v vrednosti več kot 375.000 evrov z DDV, in sicer za dela, ki nikoli niso bila izvedena.

Po poplavah je občina gospodarski družbi izdala naročilo za izvedbo številnih nujnih intervencijskih del – od nakladanja in transporta mulja ter proda, do utrjevanja terenov in stabilizacije brežin z začasnimi zložbami kamen-beton. Vse naj bi bilo po računih izvedeno med 7. in 16. avgustom 2023.

A kriminalisti so zbrali dokaze, da gospodarska družba v tem času, niti kasneje, ni opravila nobenega od navedenih del. Kljub temu je občinska uslužbenka, ki je vedela, da dela niso bila opravljena, račun zavestno potrdila v plačilo.

Preiskava z uporabo prikritih metod

Kriminalisti Oddelka za preiskovanje gospodarske kriminalitete so med predkazenskim postopkom poleg klasičnih metod uporabili tudi prikrite preiskovalne ukrepe. Tako jim je uspelo dokazati, da je šlo za zavestno in načrtno ravnanje obeh osumljencev, s katerim je podjetje želelo pridobiti protipravno premoženjsko korist v višini plačanega računa.