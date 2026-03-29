Skesani Ukrajinec Sloveniji plačal kazen in zapustil državo

»Sodišču bi se opravičil za to, kar sem storil, in prisežem, da ne bom nikoli več počel kaj takšnega,« je bil skesan 52-letni Ukrajinec Oleksandr Prylyprko, ki sicer živi na Slovaškem. Očitno z delom po gradbiščih ni zaslužil dovolj, zato si je dodaten zaslužek omislil s prevozi ilegalcev. Zdaj bo prihodkov še manj, saj je zaradi pripora izgubil službo. »26. januarja letos je na Hrvaškem v svoj avto volkswagen arteon sprejel štiri državljane Turčije, ki niso imeli dovoljenj za vstop v državo, in jih pri nekdanji gostilni Kalin v Slovenski vasi peljal čez mejo v notranjost države. Na Obrežju, pri hišni številki 79, so ga ustavili policisti. Ugotovljeno je bilo, da je 4-članska družina za prevoz plačala 10 tisoč evrov, neznani delež od plačila bi prejel tudi voznik,« je očitke iz obtožnice predstavila višja državna tožilka Mateja Roguljič. Šlo je za tri otroke in žensko, ki so bili namenjeni k možu, ta je pred njimi že pobegnil v obljubljeno deželo.

Obtoženi je skupaj z odvetnikom Markom Bregarjem s tožilstvom že pred predobravnavnim narokom podpisal sporazum o priznanju krivde in se dogovoril za pogojno kazen tri leta zapora v preizkusni dobi petih let, v zameno za pogojno kazen pa je precej višja denarna kazen. Ta znaša 19 tisoč evrov, hkrati mu je bil izrečen izgon tujca iz države za tri leta. Prav tako avta, s katerim je prevažal ilegalce, ne bo več videl, odvzem vozila, če je ta last obtoženega, je namreč nujen ukrep v takšnih primerih.

Denar za plačilo kazni je že zagotovil, to je bil tudi pogoj za pogojno kazen. »Več sorodnikov si je izposodilo denar, da sem lahko zbral tak znesek, poleg tega sem prodal svoj drugi avto. Za tega, ki so mi ga odvzeli, pa imam kredit in ga moram še odplačati. Še več let me bo bremenilo to, da bom odplačal kredit in vrnil izposojen denar,« je pojasnil sodnici Cvetki Ogorevc Sotelšek, ki pa ga je oprostila stroškov kazenskega postopka. Po izreku sodbe v imenu ljudstva, torej pogojne kazni, je pravosodni policist Ukrajincu snel lisice, saj ni bilo več pogojev za pripor, pred vrati sodne dvorane pa sta ga že čakala policista, ki sta ga odpeljala do meje s Hrvaško.