Škofja Loka: 46-letnik brutalno nad partnerico

Škofjeloški policisti so v soboto okoli 10. ure obravnavali 46-letnega moškega, ki je bil nasilen do partnerice. Policisti so mu odredili prepoved približevanja in pridržanje za čas zbiranja obvestil zaradi suma izvršitve kaznivega dejanja z elementi nasilja. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

V policiji sicer ugotavljajo, da nasilje v družini zavzema precejšen del njihovega delovanja. Policisti letno obravnavajo približno 80.000 različnih kaznivih dejanj, od tega kar več tisoč primerov nasilja v družinskem okolju, od na videz blagih oblik z manj opaznimi posledicami do tistih najhujših, kot so umori v družini.