Skrb vzbujajoči posnetki s primorske avtoceste: to so otroci počeli le nekaj metrov od trčenja (VIDEO)

Primorska avtocesta med Razdrtim in počivališčem Studenec je bila včeraj zaradi hujše prometne nesreče več ur zaprta proti Ljubljani. V nesreči so bila udeležena tri vozila, vsa slovenskih registrskih oznak. Po prvih zbranih obvestilih je bilo v nesreči poškodovanih osem oseb, od tega tri huje, so sporočili s Policijske uprave Koper. Eden od poškodovanih je bil s helikopterjem pripeljan v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Zaradi policijskega ogleda kraja prometne nesreče je bila primorska avtocesta zaprta med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani.

Zavod Reševalni pas je že včeraj objavil posnetek otrok, ki so se le nekaj metrov od mesta trčenja mirno žogali na odstavnem pasu avtoceste.Takšno ravnanje je izjemno nevarno, saj avtocesta tudi ob zastoju ni varen prostor za gibanje, še posebej ne za otroke.Kakšen zgled smo jim?” so zapisali in pozvali starše ter skrbnike k večji odgovornosti.

Javnost so dodatno razburile fotografije posameznikov, ki so se sprehajali med ustavljenimi vozili, ena izmed potnic pa je celo splezala na vrh kamperja, da bi imela boljši razgled na delo intervencijskih služb.