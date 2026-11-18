V koprskem pristanišču so prejšnji teden odkrili večji paket s prepovedanimi drogami, ki naj bi plaval v morju. V njem je bilo več manjših zavitkov, najmanj eden pa naj bi manjkal. Policija je preiskovala okolico, po neuradnih informacijah pa so zaradi odkritja poostrili tudi nadzor nad zaposlenimi ob izhodu iz pristanišča, poroča Radio Koper.

Paket naj bi na začetku prejšnjega tedna opazili v enem od luških bazenov. Kako se je znašel v morju in komu je bil namenjen, za zdaj ni znano. Zaradi močne burje obstaja tudi možnost, da ga je voda prinesla od drugod.

Po navedbah Radia Koper so zaposleni v pristanišču opazili policiste in potapljače, ki so pregledovali okolico najdbe. Po neuradnih informacijah naj bi šlo za srednje veliko količino prepovedanih drog, vendar natančna količina in vrsta mamila nista znani.

Ker naj bi iz večjega paketa manjkal vsaj en manjši zavitek, so ob odhodu iz pristanišča podrobneje pregledovali tudi zaposlene. V Luki Koper so potrdili, da preiskavo vodi policija. Na Policijski upravi Koper Radiu Koper niso odgovorili na vprašanja, Finančna uprava RS pa konkretnega primera ni želela komentirati.

Pred dvema letoma zasegli skoraj 260 kilogramov kokaina

Koprsko pristanišče se je s poskusi tihotapljenja drog srečevalo že v preteklosti. Pred dvema letoma so pod ladjo, ki je priplula iz Brazilije, odkrili skoraj 260 kilogramov kokaina, ki sta ga poskušala izvleči dva potapljača. Oba sta se znašla pred sodiščem, vrednost zasežene droge pa je tožilstvo ocenilo na približno devet milijonov evrov.

Član uprave Luke Koper Gregor Belič je pred kratkim opozoril, da tihotapci nenehno spreminjajo svoje metode. Največji izziv pri nadzoru predstavlja kontejnerski terminal, kjer posebno pozornost namenjajo ladjam iz Brazilije in drugih delov Južne Amerike.